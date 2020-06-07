Половина новых выявленных случаев COVID-19 оказались бессимптомными

За последние сутки в России зафиксировано 8984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число больных с подтвержденным COVID-19 в стране — 467 673.

Среди новых случаев 458 (38,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В топ-5 уже традиционно входят Москва (1956 человек), Московская область (754), Санкт-Петербург (340), Нижегородская область (317) и Свердловская область (240).

Из больниц выписались 5343 россиянина, умерли 134 человека.

Всего в стране выявлено 467 673 заболевших в 85 регионах. Выздоровел 226 731 пациент. За весь период в России от коронавирусной инфекции скончались 5859 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 12,7 миллиона лабораторных исследований на коронавирус нового типа. В частности, 332 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 318 тысяч человек.

Накануне в России число новых случаев COVID-19 сравнялось с количеством выздоровевших. Распространение коронавируса по стране постепенно снижается. Тем не менее москвичи обязаны носить маски в лучшем случае до октября.

Вакцин от коронавируса планируется выпустить несколько видов. Предположительно, появится сразу несколько препаратов.