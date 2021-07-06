Половина мужчин в России зарабатывают больше своих жен

Заработок половины российских мужчин составляет на треть больше, чем получают их жены. К такому выводу пришли в своем исследовании специалисты Россельхозбанка.

«Что касается заработка, то, по словам 46% участников опроса, в их семьях уровень дохода между супругами отличается более чем на треть. Примерно одинаково с мужем или женой зарабатывают 38% респондентов», — привело результаты опроса РИА «Новости».

Еще 52% россиян признались, что не располагают никакими семейные накоплениями. Есть деньги на непредвиденный случай у 40% участников исследования. При этом 7,4% людей заявили, что в их семьях у каждого из супругов своя «подушка безопасности».

По словам главы Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлии Деменюк, все больше россиян стали понимать важность управления финансами. Осознание приходит с увеличением финансовой грамотности в стране.

«Грамотное ведение семейного бюджета, какой бы моделью ни пользовались супруги, позволяет сделать семейную жизнь более комфортной, предсказуемой и обезопасить членов семьи от непредвиденных финансовых трудностей», — пояснила она.

Опрос проводился в начале июня среди тысячи жителей России. На вопросы отвечали люди в возрасте от 18 до 65 лет.