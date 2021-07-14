Половина месячной нормы осадков выпала в Улан-Удэ за ночь

В столице Бурятии выпала половина месячной нормы осадков. Обильные дожди не прошли бесследно: в городе затопило улицы и размыло дороги. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Коммунальные службы убирали последствия стихии на протяжении всей ночи. Для откачки воды с городских улиц были задействованы вакуумные машины, мото-помпы, грейдеры и самосвалы. Из-за проблем с электричеством, некоторые участки дорог, где ходят трамваи, закрыты.

Сегодня в республике метеорологи снова прогнозируют дожди с грозами.