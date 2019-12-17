«Полотенце-друга» решил продать житель Подмосковья за 50 тысяч рублей

По словам продавца, «Евгений Полотенцев — отличный собеседник: он умеет слушать, хоть и немногословен».

Автор объявления на вопросы журналистов ответил, что они с Евгением Полотенцевым живет уже восемь лет. А теперь Евгений, якобы, хочет в свободное плавание, поэтому объявление и появилось в Интернете. За своего друга молодой человек просит 50 тысяч рублей.

«Если бы я выставлял полотенце, я бы выставил другую цену. Я здесь не за деньгами. Мы с ним многое пережили вместе. Он был со мной очень-очень долго. На данный момент я не могу дать Евгению ту жизнь, которую он заслуживает», — рассказал автор объявления.