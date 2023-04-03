Общество 03 апреля 2023, 03:40 Полный запрет вейпов предложили ввести в России Депутаты ГД предложат поправку о запрете вейпов к законопроекту о табачном рынке РИА «Новости»

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Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева предложит ко второму чтению законопроекта о регулировании табачного рынка поправку о полном запрете вейпов. Электронные сигареты становятся все более популярными у несовершеннолетних, сообщила «Парламентская газета».

Поручение подготовить предложения по борьбе с вейпами дал спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне участившихся обращений людей. К тому же проведенным им в Telegram-канале опрос показал, что за запрет вейпов выступают 68% пользователей, еще 28% предлагают ужесточить наказание за сбыт электронных сигарет несовершеннолетним.

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«Мы будем настаивать, чтобы ко второму чтению проекта о регулировании табачной продукции был введен полный запрет на вейпы», — сказала Ольга Тимофеева.

Накануне она побывала в нескольких школах Ставрополя, где пообщалась с педагогами. Все они категорически против вейпов, которые сейчас стали реальной проблемой для школ. Их пробовал почти каждый ученик на фоне веяния моды.

Ранее сообщалось, что инициативу по запрету вейпов безоговорочно поддерживают россияне в возрасте от 35 до 44 лет (73%), сторонников запрета меньше среди опрошенных моложе 34 лет (59%).