Общество 20 декабря 2022, 14:00 Полный возврат к специалитету сочли нецелесообразным Минобрнауки РФ заявило о нецелесообразности быстрого отказа от Болонской системы РИА «Новости»

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Минобрнауки России посчитало нецелесообразным полный отказ от Болонской системы образования и незамедлительный возврат к специалитету. Об этом со ссылкой на документы ведомства сообщило РИА «Новости».

«В случае выработки соответствующего механизма и прекращения участия РФ в Болонском процессе <…> полный возврат к российской традиционной структуре образования и квалификациям специалиста представляется нецелесообразным», — уточнили в ведомстве.

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В министерстве напомнили, что с Болонским процессом связана не только структура обучения в вузах, но инструменты оценки качества образования. Например, европейское приложение к диплому.

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Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Точенов отмечал, что к реформе образования, которую готовит Минобрнауки, необходимо привлечь научное сообщество и представителей отраслевых ассоциаций.