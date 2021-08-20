Полный цикл вакцинации от ковида за сутки завершили почти 19 тысяч петербуржцев

Пресс-служба Смольного обнародовала новые данные по вакцинации в Санкт-Петербурге. Исходя из этой информации, количество вакцинированных за последние сутки составило 18 648 человек. Об этом написали «Невские новости».

Число тех, кто поставил оба компонента вакцины, составляет 1 305 703 человека. Только за последние 24 часа первую вакцину получили 5891 жителя Петербурга. Количество впервые вакцинированных горожан составляет 1 433 355. Власти напоминают, что в городе можно сделать вакцину в любом из 165 действующих пунктов абсолютно бесплатно. На сегодняшний день медицинские работники имеют 401 401 дозу препарата.