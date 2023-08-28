Общество 28 августа 2023, 16:27 Полный цикл производства синтетических масел запустят в России Автор фото: Стоян Васев

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Омский завод смазочных материалов запустит полный цикл производства отечественных синтетических масел для автомобильной техники и промышленного оборудования. Это позволит заменить базовые импортные масла смазочными материалами, созданными полностью на российской основе.

Продукцию начнут выпускать по трехступенчатой системе. Все технологические этапы будут проходить под воздействием водорода с использованием катализаторов, помогающих раскрывать и усиливать ключевые свойства смазочных материалов.

Автор фото: Стоян Васев

«Наша стратегическая задача — обеспечение внутреннего рынка высокотехнологичными автомобильными и индустриальными маслами. Мы запустим на Омском заводе единственный в России комплекс гидроизодепарафинизации — один из важнейших проектов достижения технологического суверенитета отрасли. С вводом в эксплуатацию ГИДП мы сможем кратно увеличить выпуск необходимых базовых компонентов как для собственного производства синтетических масел, так и других российских предприятий-партнеров», — рассказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.