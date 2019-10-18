Полный комплект педиатров. Общественники проверили медучреждения Клина

Форум «Сильное. Здоровое. Чистое» добрался до Клина. На встречу с представителями Общественной палаты Подмосковья пришло более двухсот местных жителей.

Ключевые темы этой встречи — образование, экология и здравоохранение. Открыла форум глава городского округа Клин Алена Сокольская. Она подчеркнула, что форум подразумевает диалог и предложения. Накануне в округе прошел мониторинг экологически важных объектов, медицинских и образовательных учреждений. За два дня организаторы побывали на семи площадках. Положительным признали уровень качества помощи онкобольным на базе Высоковской больницы. В то же время, в остальных медучреждениях выявлен дефицит узких специалистов. Эта проблема известна и решается, заверили Общественную палату.

«2019 год, мы привлекли порядка 12 специалистов, постарались укомплектовать терапевтов. Это наше первичное звено. Детская поликлиника укомплектована, прежде всего, педиатрами, на 100%», — сказала Ольга Стебловская, главный врач КГБ.

Обсудили на форуме вопросы экологии и природопользования, организацию условий для раздельного сбора мусора, состояние городских очистных сооружений и экологию русла Сестры. Летом речку обследовала специальная комиссия Минэкологии. Нужны средства на ее реабилитацию. Их планируется получить за счет губернаторской программы реанимации малых рек Подмосковья.

Положительным признали уровень качества помощи онкобольным на базе Высоковской больницы. В то же время, в остальных медучреждениях выявлен дефицит узких специалистов. Эта проблема известна и решается.