15 ноября 2022, 10:57
Полный доступ к банковским услугам предложили обеспечить военным в зоне СВО
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением обеспечить военным полный доступ к банковским услугам в зоне СВО. Об этом написал RT.
По словам депутата, военные не имеют возможности воспользоваться деньгами на банковских счетах.
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Также в зоне СВО, как отметил Милонов, существует проблема с использованием push-уведомлений для подтверждения операций по банковским картам.
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Депутат добавил, что от бойцов поступают просьбы решить эту проблему.
Военные
Виталий Милонов
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