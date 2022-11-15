Общество 15 ноября 2022, 10:57 Полный доступ к банковским услугам предложили обеспечить военным в зоне СВО

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Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением обеспечить военным полный доступ к банковским услугам в зоне СВО. Об этом написал RT.

По словам депутата, военные не имеют возможности воспользоваться деньгами на банковских счетах.

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Также в зоне СВО, как отметил Милонов, существует проблема с использованием push-уведомлений для подтверждения операций по банковским картам.

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Депутат добавил, что от бойцов поступают просьбы решить эту проблему.