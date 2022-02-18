Производителей предложили обязать указывать полную цену товара
Союз потребителей посоветовал производителям указывать цену за килограмм или литр продукта
Производители уже достаточно давно понемногу снижают объем продуктов, не снижая при этом цены. Единственное решение проблемы — обязать их указывать цену за килограмм или литр. Такое мнение «360» высказал сопредседатель Союза потребителей РФ по цифровой сфере и международным связям Алексей Койтов.
«Мы это (уменьшение массы продуктов — прим. ред.) заметили несколько лет назад. Единственное решение проблемы, которое мы нашли, — обязанность указания на ценниках в пересчете на общепринятые единицы — за один килограмм, за один литр», — сказал он.
Так делают некоторые европейские страны. По его словам, в России законодательно эту инициативу пока не поддержали. При этом Койтов подчеркнул, что официально производители никого не обманывают.
«У нас нет нормативов, которые обязывали бы продавать в тех или иных объемах, поэтому рынок свободный в этой части: кто хочет, продает килограмм, кто хочет — полкилограмма. Но по факту это обман ожиданий», — отметил собеседник «360».
По его мнению, тренд на уменьшение упаковок есть, но пока не понятно, как будет разворачиваться ситуация в будущем.
Ранее газета «Коммерсант» написала, что некоторые производители в России стали уменьшать упаковку, но при этом сохранять те же цены. На такую меру, по данным издания, они пошли из-за увеличения издержек и нежелания поднимать ценник.