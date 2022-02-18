Производителей предложили обязать указывать полную цену товара

Производители уже достаточно давно понемногу снижают объем продуктов, не снижая при этом цены. Единственное решение проблемы — обязать их указывать цену за килограмм или литр. Такое мнение «360» высказал сопредседатель Союза потребителей РФ по цифровой сфере и международным связям Алексей Койтов.

«Мы это (уменьшение массы продуктов — прим. ред.) заметили несколько лет назад. Единственное решение проблемы, которое мы нашли, — обязанность указания на ценниках в пересчете на общепринятые единицы — за один килограмм, за один литр», — сказал он.

Так делают некоторые европейские страны. По его словам, в России законодательно эту инициативу пока не поддержали. При этом Койтов подчеркнул, что официально производители никого не обманывают.

«У нас нет нормативов, которые обязывали бы продавать в тех или иных объемах, поэтому рынок свободный в этой части: кто хочет, продает килограмм, кто хочет — полкилограмма. Но по факту это обман ожиданий», — отметил собеседник «360».

По его мнению, тренд на уменьшение упаковок есть, но пока не понятно, как будет разворачиваться ситуация в будущем.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что некоторые производители в России стали уменьшать упаковку, но при этом сохранять те же цены. На такую меру, по данным издания, они пошли из-за увеличения издержек и нежелания поднимать ценник.