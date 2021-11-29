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    29 ноября 2021, 14:12

    Полную компенсацию советских вкладов отложили на год

    Александр Блинов, Юлия Булыгина

    В России еще на год отложили полную компенсацию советских вкладов. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

    Полную компенсацию советских вкладов отложили на год

    Документ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации. По решению президента действие закона о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке («О базовой стоимости необходимого социального набора») приостановлено до 1 января 2025 года.

    Закон, гарантирующий сохранность ценности сбережений на советских вкладах, приняли в 1995 году. Согласно закону, восстановление сбережений возможно путем их перевода в целевые долговые обязательства Российской Федерации. При этом используется долговой рубль, стоимость которого определяется из соотношения цены социального набора в РФ и СССР.

    Но в России до сих пор не приняты законы, регулирующие перевод вкладов в долговые обязательства и порядок их обслуживания. И поэтому, ввиду отсутствия источников финансового обеспечение, действие закона о компенсациях с 2003 года ежегодно приостанавливается.

    По оценке экономистов, с которыми пообщался «360», о советских вкладах можно забыть, так как у страны много других насущных проблем. Кроме того, большинство вкладчиков уже умерли.