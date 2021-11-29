Полную компенсацию советских вкладов отложили на год

В России еще на год отложили полную компенсацию советских вкладов. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации. По решению президента действие закона о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке («О базовой стоимости необходимого социального набора») приостановлено до 1 января 2025 года.

Закон, гарантирующий сохранность ценности сбережений на советских вкладах, приняли в 1995 году. Согласно закону, восстановление сбережений возможно путем их перевода в целевые долговые обязательства Российской Федерации. При этом используется долговой рубль, стоимость которого определяется из соотношения цены социального набора в РФ и СССР.

Но в России до сих пор не приняты законы, регулирующие перевод вкладов в долговые обязательства и порядок их обслуживания. И поэтому, ввиду отсутствия источников финансового обеспечение, действие закона о компенсациях с 2003 года ежегодно приостанавливается.

По оценке экономистов, с которыми пообщался «360», о советских вкладах можно забыть, так как у страны много других насущных проблем. Кроме того, большинство вкладчиков уже умерли.