Полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году

По предварительным расчетам, полноценная утилизация отходов в России заработает к 2030 году. Таким прогнозом поделился председатель фонда инновационного центра «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Из-за того, что мы сильно отстали, этот процесс займет много лет — наверное, не менее десятилетия. К 2030 году вполне реалистично создать хорошую систему переработки и утилизации мусора», — рассказал он РИА «Новости».

Председатель фонда также предположил, что раздельный сбор некоторых отходов может быть необязателен. Он считает, что стоит рассмотреть новые технологии переработки мусора, которые позволяют выделять соответствующие вещества в технологическом процессе. Он предложил не смотреть только в одну сторону и делать то, что мир сделал уже 10-15 лет назад.

В Московской области за месяц от мусора очистили 22 водоема. Всего в порядок успели привести 53 гектара прудов. Помимо этого, в рамах программы в регионе обустроили семь новых пляжных зон. У некоторых прудов появились скамейки, домики для уток и места для рыбалки.