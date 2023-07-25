Общество 25 июля 2023, 19:10 Полностью запретить импорт морепродуктов предложили в России Информагентство по рыболовству призвало полностью запретить импорт морепродуктов в РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полностью запретить импорт морепродуктов в Россию предложило Информационное агентство по рыболовству. Его глава Александр Савельев в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» заявил, что наша страна легко сможет обеспечить себя рыбой. Так он прокомментировал решение Минэкономразвития о запрете ввоза рыбы из недружественных стран.

«Я бы вообще запретил импорт морепродукции в Россию, постольку поскольку по импорту в Россию привезут исключительно дрянь», — отметил он.

Реклама

Савельев напомнил, что что в России достаточно водоемов от морей с выходами в океаны до рек и озер. За год рыбаки добывают около пяти миллионов тонн рыбы — этого вполне достаточно, чтобы накормить всю страну.

Но для этого нужно снизить и экспорт, так как сейчас очень много рыбы уходит за границу вместо того, чтобы направлять ее на внутренний рынок, сказал эксперт.

Ранее Россия запретила импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Это должно стать как ответом на санкции, так и поддержкой местных производителей. Мера вступит в силу через неделю.