Врач Тимур Пестерев обсудил с RT сообщение о том, что в столичном регионе для отельных категорий людей вводится обязательная вакцинация от COVID-19.

Пестерев признался, что поддерживает это решение. По его мнению, вакцинация является единственным вариантом, который поможет со временем выработать популяционный иммунитет.

«Потому что люди не хотят почему-то прививаться, не знаю, в силу каких причин. Я полностью поддерживаю эти меры», — обозначил специалист.