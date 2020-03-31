Полномочный представитель Цуканов изучил состояние супермаркета в Екатеринбурге

«Цуканов спрашивал об изменении цен и уточнял наличие некоторых продуктов. Продавцы не узнали, кто стоит перед ними», — пояснил очевидец.

Полномочный представитель уточнил, что обычно покупает продукты самостоятельно.

«В выходные дни решил посетить продуктовые магазины не только с целью закупки, но и оценить ассортимент и цены в нескольких супермаркетах. К сожалению, увидел, что цены выросли не только на гречку — подорожали некоторые крупы, макароны», — заметил Цуканов.

По его словам, президент России поручил контролировать поставки продовольствия и медикаментов в регионах.

«Те, кто в этой непростой для всех ситуации попытается наживаться на наших гражданах, повышая цены или искусственно создавая дефицит, будут привлечены к ответственности. Поручения региональным управлениям ФАС и правоохранительным органам уже даны. Хочу еще раз убедить наших граждан, что, по информации региональных правительств, запасов продуктов в Уральском округе достаточно, поставки осуществляются стабильно. Ажиотажный спрос только порождает желание у бизнеса повышать цены», — заключил Цуканов.