Полномочия частных сыщиков могут расширить в России
Член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал «Парламентской газете» о законопроекте, который позволит адвокатам использовать в суде сведения, собранные частными сыщиками.
«Цель законопроекта — чтобы доказательствами по делу в рамках уголовного судопроизводства могли быть результаты детективной деятельности, чтобы их оценивали одинаково, например, с показаниями свидетелей», — пояснил парламентарий.
По данным издания, сейчас около 90% адвокатов, которые пользуются услугами частных сыщиков, не могут использовать в суде добытую ими информацию. Зачастую эти сведения не принимаются.
Таким образом, законопроект Выборного должен исправить эту ситуацию. По словам депутата, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшем будущем.