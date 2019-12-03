  • Полномочия частных сыщиков могут расширить в России

    03 декабря 2019, 10:10

    Артур Блянихов

    Член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал «Парламентской газете» о законопроекте, который позволит адвокатам использовать в суде сведения, собранные частными сыщиками.

    «Цель законопроекта — чтобы доказательствами по делу в рамках уголовного судопроизводства могли быть результаты детективной деятельности, чтобы их оценивали одинаково, например, с показаниями свидетелей», — пояснил парламентарий.

    По данным издания, сейчас около 90% адвокатов, которые пользуются услугами частных сыщиков, не могут использовать в суде добытую ими информацию. Зачастую эти сведения не принимаются.

    Таким образом, законопроект Выборного должен исправить эту ситуацию. По словам депутата, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшем будущем.