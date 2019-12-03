Полномочия частных сыщиков могут расширить в России

«Цель законопроекта — чтобы доказательствами по делу в рамках уголовного судопроизводства могли быть результаты детективной деятельности, чтобы их оценивали одинаково, например, с показаниями свидетелей», — пояснил парламентарий.

По данным издания, сейчас около 90% адвокатов, которые пользуются услугами частных сыщиков, не могут использовать в суде добытую ими информацию. Зачастую эти сведения не принимаются.

Таким образом, законопроект Выборного должен исправить эту ситуацию. По словам депутата, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшем будущем.