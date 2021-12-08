Госдума поддержала законопроект о расширении полномочий полиции

Госдума во втором чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции. Документ направлен на корректировку оснований, по которым правоохранители смогут вскрывать автомобили.

«Прошу поставить вопрос [рассмотрения законопроекта в третьем чтении] на повестку дня на завтра, 8 декабря», — сказал во время заседания зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Цитату привело РИА «Новости».

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ответил, что возражений по этому поводу нет.

Согласно законопроекту, полицейским хотят дать право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности людей. Также проникать в автомобили можно будет для задержания подозреваемых или обвиняемых и при возникновении угрозы теракта.

Еще проектом закона предусмотрена возможность проникновения правоохранителями в жилые и иные помещения, на земельные участки для задержания. Если законопроект одобрят, то сотрудники полиции смогут представляться задержанному после того, как тот прекратить совершать противоправные действия.

В первом чтении Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полиции зимой 2020 года.