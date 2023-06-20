Общество 20 июня 2023, 09:03 Полномасштабное обследование квартир и жилых домов начнется в Шебекино Губернатор Гладков: в Шебекино стартует полномасштабное обследование квартир и домов РИА «Новости»

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Обследование квартир и жилых домов начинается в пострадавшем из-за обстрелов ВСУ Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы начинаем полномасштабное обследование квартир и жилых домов в Шебекино», — отметил глава региона.

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Он обратил внимание, что это задача, которую требуется максимально быстро выполнить, чтобы оценить объем разрушений. Это поможет начать скорейшее восстановление строений.

По словам Гладкова, в Белгородской области с рабочей поездкой находится уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она приехала, чтобы на месте узнать подробнее о проблемах жителей Шебекинского и Грайворонского округов.⠀

Ранее более 750 жителей Шебекинского округа эвакуировали в Тульскую, Пензенскую и Липецкую области. Почти 19 тысяч жителей региона получили единовременные выплаты.