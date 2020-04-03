Полное закрытие Санкт-Петербурга на карантин из-за COVID-19 не планируется

Об этом объявил губернатор Александр Беглов. По его словам, город невозможно изолировать: нельзя закрыть все рестораны, метро и другие важные объекты. Также в Петербург необходимо завозить продовольствие.

Сообщается, что в правительстве города построили математическую модель, которая помогает частично предугадать ситуацию с вирусом. Согласно ее показаниям, правительство будет принимать те или иные решения.

«План сегодня подтверждает, что те меры, которые мы принимаем, они действительно эффективные — мы не даем массового распространения», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что в одном из роддомов города у беременной женщины выявили коронавирус.

По последним данным, в России количество зараженных достигло 3549, из них 235 человек выздоровели и 31 человек погиб.