Полная история Московского Народного ополчения может появиться в интернете

«Уверен, необходимо начать работу над созданием такого портала. Постараемся это сделать к 9 мая 2020 года — ко Дню празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — пояснил Шапошников.

Над проектом работает Московская городская дума. Она планирует собрать все данные о добровольцах, которые защищали столицу во время Великой Отечественной войны.

Шапошников отметил, что история московского народного ополчения трагична. По его словам, 98% тех, кто ушли на фронт, не вернулись обратно.

«Это были простые москвичи, рабочие, студенты, студенты ВГИКа, сотрудники ВДНХ. Есть разные оценки, но та оценка, к которой все сходятся, — не менее 200 тысяч москвичей — ополченцев не вернулись домой», — уточнил спикер.