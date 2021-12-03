Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как Украина. Дипломата процитировало «Утро.ру».

«Приходят сказочные новости: украинские „источники“ сообщили о том, как Кулеба (глава МИД Украины — Прим. ред.) с Блинкеном (госсекретарь США — Прим. ред.) поставили Лаврова на место в ходе неформального ужина, а Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Крыма частью России нанесет непоправимый ущерб отношениям Минска и Киева.

«Нужно понимать, что Украина больше зависит от Белоруссии, чем Белоруссия от Украины. Для них это звонок. Потому что одно из государств СНГ признает Крым составной частью России», — объяснил сенатор Сергей Цеков.