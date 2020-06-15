«Полная глупость и абсурд». Адвокат объяснил, почему семья погибшего в ДТП не примет денег от Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего после того, как в него врезался Михаил Ефремов, не хочет никакой компенсации. Об этом рассказал адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.

«Сведения о том, что им предлагалась компенсация в 100 миллионов рублей, является полной глупостью и абсурдом», — сказал Александр Добровинский RT.

По мнению адвоката, семье стоит согласиться с мнением прокурора и тем наказанием, которое тот требует.

Моя личная позиция по этому делу такова: Ефремова можно осуждать или ему можно сочувствовать, его можно прощать или не прощать, но наказывать его мы не имеем права, наказывает только суд Александр Добровинский.

Ранее брат погибшего Сергея Захарова рассказал, что к ним обратился актер Сергей Гармаш и предложил встретиться. Именно он одним из первых приехал и на место ДТП.

Смертельная авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня. Актер выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров, он погиб.

Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.