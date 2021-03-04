Полмиллиона цветов украсят Санкт-Петербург к майским праздникам

Полмиллиона цветов украсят парки Санкт-Петербурга к майским праздникам. В целом в городе появятся 560 тысяч виол, написало ИА «Невские новости».

В текущем году здесь посадят 40 видов и 100 сортов растений. Глава Петербурга Александр Беглов отметил, что Петербург всегда гордился красивыми садами.

«Не только архитектурные шедевры и памятники украшают наш город, но и цветы. Каждый год сотрудники управления садово-паркого хозяйства работают над тем, чтобы во всех районах цветники и клумбы создавали настроение», — отметил губернатор.

Помимо прочего, в зеленых местах города появятся около 11 тысяч молодых деревьев и 66 тысяч кустарников.