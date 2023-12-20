Общество 20 декабря 2023, 11:02 Полмиллиона рабочих мест появится в Москве благодаря программе КРТ Собянин: 570 тысяч рабочих мест создадут в Москве благодаря программе КРТ РИА «Новости»

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В рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве создадут 570 тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

Программа, направленная на оживление территорий, которые ранее не использовались или использовались неэффективно, в том числе заброшенных промышленных зон, будет подразумевать появление новых производственных площадей.

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«Благодаря этой программе появится более 570 тысяч мест приложения труда, из них не менее четверти — на производстве», — уточнил мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что городская администрация стала стимулировать девелоперов к созданию новых мест труда. Специальная программа охватила все районы Москвы и будет способствовать трудоустройству 120 тысяч жителей столицы.

«В результате в городе появились десятки тысяч рабочих мест, включая новые промышленные производства», — добавил мэр.

В настоящий момент в Москве идет реализация 52 проектов программы КРТ. В этом году число объектов увеличилось вдвое.