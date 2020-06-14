Полковую пушку образца 1927 года нашли на дне Невы под Петербургом

Торжественный подъем пушки, затонувшей в Неве в октябре 1941 года, прошел в Ленинградской области. Теперь орудие отправят на реставрацию, а затем передадут музею.

«Полковую пушку в районе Невского пяточка подняли плавучим краном с привлечением водолазов. Реставрация орудия пройдет на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы Совета Федерации.

Орудие образца 1927 года доставали в Кировском районе. На мероприятии присутствовали члены Совета Федерации: Лилия Гумерова, Андрей Кутепов, Дмитрий Василенко и Игорь Фомин.

Когда специалисты закончат реставрацию, пушку установят в Музее-диораме «Прорыв блокады Ленинграда». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила установить орудие на открытой площадке музея.

«Возможно, что можно будет организовать залп из ее орудия на торжественном открытии», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, ученые планируют установить по номеру пушки, какой войсковой части она принадлежала. Они рассчитывают узнать судьбу артиллерийского расчета.

Поисковые работы в Кировском районе проводили в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акваторию Невы изучали в течение 45 дней. Пушку образца 1927 нашли на глубине 10 метров.