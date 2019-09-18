Полковник заявил о возможности ракеты Х-101 уничтожать перспективные цели

Полковник в отставке рассказал об испытаниях российской ракеты недостижимой дальности Подробнее

«Это ракета воздушного базирования, запускается с самолета, дальность — более тысячи километров. Все последние достижения в области использования ракет воздушного базирования там применены. Она может уничтожать не только все существующие цели, но и все перспективные на три-пять лет», — завил Хатылев.

По его словам, Х-101 относится к пятому поколению. Американские системы ПВО и ПРО испытают большие трудности при попытке справиться с этой ракетой.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец сообщил, что российская ракета Х-101 успешно прошла боевые испытания. По его словам, ее дальность недостижима ни одному конкуренту. Глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов добавил, что у российских разработчиков есть возможности улучшить характеристики ракеты. Этому препятствуют международные обязательства, которые жестко контролируются.