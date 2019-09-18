Полковник в отставке рассказал об испытаниях российской ракеты недостижимой дальности

У России появилась ракета недостижимой дальности Подробнее

«Наша стратегическая ракета дальнего действия Х-101 пока является недостижимым для Запада изделием. Мы эту ракету показываем не только на глянцевых обложках рекламных журналов, мы ее надежно испытали», — рассказал Баранец.

По его словам, ракету испытали 60 раз в Сирии с 2015 по 2017 года. При этом не произошло ни одного срыва. Эксперт отметил, что самолетам Ту-160 и Ту-95 не приходилось заходить в сирийское воздушное пространство. Военные стреляли фактически из России или из воздушного пространства над Каспием по боевикам террористической организации ИГ, запрещенной в России. Ракета достигала цели, отклонение могла составить 10 метров.

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов ранее рассказал, что дальность действия Х-101 недостижима ни для одного из конкурентов. При этом ее тактико-технические возможности можно значительно улучшить.