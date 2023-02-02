Общество 02 февраля 2023, 19:36 Полковник СКР Фризен погиб в зоне спецоперации Следователь в отставке Андрей Фризен погиб в зоне СВО

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Старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Фризен погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Он выполнял боевую задачу. Об этом сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

«Мы запомним его офицером с большой буквы, мужественным защитником Родины, преданным присяге, долгу и Отечеству», — отметили в ведомстве.

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Фризена зачислили добровольцем на службу в ВС России весной 2022 года. В ходе боевых действий он получил ранение, прошел лечение и осенью вновь вернулся в зону спецоперации.

Во время службы в Следственном комитете Андрей Фризен раскрыл многие тяжкие преступления. Он успел поработать следователем, прокурором-криминалистом и следователем-криминалистом.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что его пример «самоотверженного служения России станет высоким нравственным ориентиром для офицеров».

Ранее стало известно о гибели генерального секретаря Федерации киокушина России Сергея Увицкого. Спортсмен получил смертельное ранение в зоне специальной военной операции на Украине.