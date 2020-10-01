Полковник рассказал о роли сухопутных войск в войнах будущего
Полковник Виктор Баранец рассказал, что сухопутные войска составляют основу российской армии. Об этом сообщило издание «ПолитРоссии».
Он пояснил, что эта тенденция сохранится еще на долгие годы. По мнению эксперта, именно сухопутный солдат «ставит последнюю точку в войне».
«Так было в прошлом, так есть сейчас и так будет в войнах будущего», — уверен Баранец.
Он уточнил, что войны всегда начинаются и заканчиваются на земле, поэтому важность сухопутных войск будет актуальна еще очень долго.