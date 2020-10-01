Полковник рассказал о роли сухопутных войск в войнах будущего

Он пояснил, что эта тенденция сохранится еще на долгие годы. По мнению эксперта, именно сухопутный солдат «ставит последнюю точку в войне».

«Так было в прошлом, так есть сейчас и так будет в войнах будущего», — уверен Баранец.

Он уточнил, что войны всегда начинаются и заканчиваются на земле, поэтому важность сухопутных войск будет актуальна еще очень долго.