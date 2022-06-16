Полковник полиции Клещев рассказал, какие личные качества нужны для работы в следствии

Чтобы работать следователем, нужно обладать стрессоустойчивостью и аналитическим складом ума. Об этом Lenta.ru рассказал полковник полиции Сергей Клещев.

В идеале образование должно быть получено в одном из ведомственных учебных заведений, например, Академии СК РФ или Академии ФСБ. Однако это не обязательное условие — достаточно получить образование в сфере юриспруденции.

Что касается личных качеств, следователь должен обладать высокой стрессоустойчивостью, аналитическим складом ума, наблюдательностью и внимательностью. При этом не стоит романтизировать профессию следователя, подчеркнул полковник, — она не такая, как в кино.

«На самом деле это очень трудная, сложная, в то же время интересная, но исключительно ответственная работа. Как правило, все расследование происходит в служебном кабинете. <…> Следователь не участвует ни в погонях, ни в физическом задержании, ни в слежке за интересующим объектом. Его работа аналитическая, умственного характера», — сказал Клещев.