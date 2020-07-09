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    09 июля 2020, 16:34

    Полковник КГБ рассказал об интересе разведывательных служб к журналистам

    Артур Блянихов

    Полковник КГБ в отставке, бывший разведчик Михаил Любимов рассказал порталу NEWS.ru, что спецслужбы всегда проявляли к журналистам огромный интерес.

    Любимов заметил, что журналистика является прекрасным прикрытием для разведчика или кого-то другого, кто добывает информацию. Он обратил внимание на то, что журналисты могут говорить с инсайдерами и добывать ценные сведения.

    «Я привык к тому, что если кого-то арестовывают, то сначала ничего не известно. Потом, по правилам игры времен холодной войны, инициируется процесс, объявляют, за что человек арестован. Тогда ничего не скрывалось, процесс был открытым. Именно так и должно быть», — отметил собеседник издания.