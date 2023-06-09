Общество 09 июня 2023, 13:07 Полковник ФСБ в отставке Демидкин призвал россиян не доверять незнакомцам, чтобы не стать жертвой вербовки

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В современном мире лучше не доверять незнакомым людям, которые хотят помочь. В таких случаях существуют риски стать жертвой вербовки, сообщил полковник управления «Альфа» ЦСН ФСБ в отставке Виталий Демидкин Пятому каналу.

По его словам, схемы преступников действуют в основном на уязвимых и одиноких людей. Вербовщики являются отличными психологами и способны убедить человека совершить тяжкое преступление или же перенести взрывчатое вещество.

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Как сообщило Utro.ru, любая помощь от незнакомцев должна насторожить.