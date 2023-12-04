Общество 04 декабря 2023, 12:01 Полки «Сделано в Москве» появятся в столичных супермаркетах Сергунина: брендированные полки «Сделано в Москве» появятся в супермаркетах Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичных супермаркетах появятся брендированные полки проекта «Сделано в Москве». Об этом рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Свыше ста производителей, участвующих в проекте «Сделано в Москве», представят свою продукцию на специальных брендированных стеллажах в супермаркетах города. Они появятся в магазинах уже в декабре.

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«Брендированные полки появятся в 256 магазинах города», — отметила заммэра.

На этих полках можно будет найти качественную продукцию, произведенную в Москве, в том числе косметику, хозяйственные товары, чай, кондитерские изделия.

Московские производители также будут участвовать в сезонных акциях и специальных предложениях торговой сети. Эти меры помогут повысить узнаваемость локальных брендов на рынке.

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