04 декабря 2023, 12:01
Полки «Сделано в Москве» появятся в столичных супермаркетах
Сергунина: брендированные полки «Сделано в Москве» появятся в супермаркетах
В столичных супермаркетах появятся брендированные полки проекта «Сделано в Москве». Об этом рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.
Свыше ста производителей, участвующих в проекте «Сделано в Москве», представят свою продукцию на специальных брендированных стеллажах в супермаркетах города. Они появятся в магазинах уже в декабре.
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«Брендированные полки появятся в 256 магазинах города», — отметила заммэра.
На этих полках можно будет найти качественную продукцию, произведенную в Москве, в том числе косметику, хозяйственные товары, чай, кондитерские изделия.
Московские производители также будут участвовать в сезонных акциях и специальных предложениях торговой сети. Эти меры помогут повысить узнаваемость локальных брендов на рынке.
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