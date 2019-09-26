Полюбоваться красотой знаменитых храмов. Выставка «Золотое Подмосковье» открылась в Мособлдуме

Заслуженный художник России Николай Давыдов подарил Московской областной думе свою картину, на которой изображен храм в Звенигороде. Это знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь, который был построен еще в конце 14 века — самое узнаваемое место в Звенигороде.

Теперь картина украсит интерьеры Мособлдумы, где открылась выставка Давыдова «Золотое Подмосковье». На полотнах в основном — знаменитые храмы Московского региона, которые с приходом осени приобретают особые краски. Сейчас художник живет в Тверской области, но регулярно приезжает в Подмосковье.

«Это Истра, Звенигород, Холмы. Там очень красивые пейзажи. Хотя и за Подольском я писал не раз. У меня мастерская была на Ордынке в Москве раньше. Поэтому я писал здесь. Собираюсь в Троице-Сергиевой лавре писать — все святые места», — рассказал художник.

Николай Давыдов работал во многих странах мира, таких как Болгария, Китай, Германия, Греция. Но, по словам художника, родные места всегда ему были ближе.