Полярную велогонку запустили в онлайн-режиме на Ямале

В ЯНАО стартовала полярная велогонка «Arctic Bike Trail», участники которой должны будут преодолеть маршрут в 13 километров от Харпа до подножья горного массива Рай-Из. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Салехардский клуб «ВелоЯМАЛ» выступил в качестве организатора мероприятия. Впервые велогонка «Arctic Bike Trail» прошла 18 июля. Осенью она пройдет в онлайн-режиме, поскольку летом у многих велосипедистов были отпуска и они не смогли принять участие в заезде.

«Условия участия остались прежними. Только проехать до финиша, который находится долины Идолов, они должны самостоятельно. Сделать фото и скрин трека, где должен отображаться средний пульс, скинуть мне в личное сообщение во „ВКонтакте“», — уточнила руководитель клуба «ВелоЯМАЛ» Гульдар Галимова.