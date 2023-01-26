Общество 26 января 2023, 02:52 Поляки вместе с гитлеровцами убивали узников концлагерей в Освенциме — ФСБ ФСБ: поляки вместе с гитлеровцами убивали узников концлагерей в Освенциме РИА «Новости»

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Польские бандиты вместе с гитлеровцами убивали узников концлагеря «Аушвиц» в Освенциме, что подтверждается рассекреченным ФСБ документом. Об этом сообщило РИА «Новости».

В лагере смерти с 1941 по 1945 годы погибли около 1,4 миллиона человек, среди них порядка 1,1 миллиона евреев. 28 января 1945 года Освенцим освободили солдаты первого Украинского фронта. В этот день во всем мире принято вспоминать жертв Холокоста.

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В обнародованных ФСБ документах сохранился рассказ бывшего узника «Аушвица», красноармейца Павла Гавриша. Ему удалось сбежать из Освенцима и вернуться на Родину. Разведчики «Смерша» опросили Гавриша, попросив его записать свою историю. Этот очерк сохранился до наших дней.

Красноармеец написал, что порядок в лагере смерти поддерживали старшие по бараку и старшие рабочие. Их назначали из числа немцев или поляков. Последние отбывали наказание за бандитизм и убийства. Им ставили задачу уничтожить определенное количество узников, а их пайки доставались убийцам.

Ранее сообщалось, что польские власти не пригласили российских дипломатов на мероприятия в честь освобождения Освенцима.