Поливание прихожан из шланга назвали вопросом вкуса в РПЦ

В Сети опубликовали видео, на котором священник окропляет приход святой водой с помощью шланга.

Кипшидзе отметил, что ролик, скорее всего, был снят на Крещение. В этот праздник принято кропить людей святой водой, а способ представитель РПЦ назвал «техническими деталями, вопросом вкуса и рецепции».

«Технические детали зависят от конкретного священника, от прихода и отношения в этом приходе. Если там нормально это воспринимается, то не вижу здесь проблемы. Если нет, то надо спрашивать священника, а не нас», — заявил Кипшидзе.

Также он отметил, что РПЦ не выясняла, в каком именно приходе сняли данное видео.