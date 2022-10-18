Полицию приграничных регионов России перевели на усиленный режим работы | 360°

18 октября 2022, 14:05
Полицию приграничных регионов России перевели на усиленный режим работы
Глава МВД России Колокольцев сообщил об усиленном режиме полиции в приграничных регионах
Правоохранители некоторых регионов России перешли на усиленный режим работы. В первую очередь это коснулось приграничных областей. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал об этом в Госдуме, сообщило РИА «Новости».
«Личный состав ряда территорий у нас переведен на режим усиленного несения службы. Особое внимание уделяем приграничным с Украиной регионам», — сказал министр на заседании фракции партии «Справедливая Россия — За правду».
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Владимир Колокольцев подчеркнул, что полицейские принимают меры для того, чтобы не допустить осложнения оперативной обстановки и адекватно реагировать на ее изменение.
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Он также рассказал о нехватке кадров для работы в новых регионах России. К 2026 году в правоохранительные органы предстоит набрать 42 тысячи сотрудников, а затем, когда переходный период завершится, — еще восемь тысяч.
Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам. Во вторник пострадали населенные пункты Курской и Белгородской областей.
МВД РФ
Полиция
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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