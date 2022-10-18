Полицию приграничных регионов России перевели на усиленный режим работы | 360°

Общество 18 октября 2022, 14:05 Полицию приграничных регионов России перевели на усиленный режим работы Глава МВД России Колокольцев сообщил об усиленном режиме полиции в приграничных регионах

Читать 360tv в

Правоохранители некоторых регионов России перешли на усиленный режим работы. В первую очередь это коснулось приграничных областей. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал об этом в Госдуме, сообщило РИА «Новости».

«Личный состав ряда территорий у нас переведен на режим усиленного несения службы. Особое внимание уделяем приграничным с Украиной регионам», — сказал министр на заседании фракции партии «Справедливая Россия — За правду».

Реклама

Владимир Колокольцев подчеркнул, что полицейские принимают меры для того, чтобы не допустить осложнения оперативной обстановки и адекватно реагировать на ее изменение.

Реклама

Он также рассказал о нехватке кадров для работы в новых регионах России. К 2026 году в правоохранительные органы предстоит набрать 42 тысячи сотрудников, а затем, когда переходный период завершится, — еще восемь тысяч.

Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам. Во вторник пострадали населенные пункты Курской и Белгородской областей.