Полиция жестко задержала нарушителя изоляции в Москве. Он выпивал и оказал сопротивление
Инцидент произошел днем 15 апреля на улице Бирюлевской. Сотрудники полиции в ходе патрулирования улиц увидели компанию, сидящую около подъезда. Двое мужчин и одна женщина распивали алкоголь около дома. К ним подошли стражи порядка.
«Этот молодой человек был единственным, кто предъявил паспорт сотрудникам. Мужчина с женщиной ушли», — рассказал очевидец.
При этом источник в правоохранительных органах рассказал «360», что у мужчины не было удостоверяющих документов. При попытке доставить нарушителя самоизоляции в отдел, он оказал сопротивление.
Очевидец подтвердил, что задержанный мужчина начал сопротивляться сотрудникам полиции. Они, в свою очередь, надели на него наручники. В какой-то момент сотрудник полиции ударил гражданина и тот упал через ограждения.
«Я не слышал, что они говорили. Может он оскорблял полицию, поэтому его ударили», — отметил собеседник.
После этого правоохранительные органы подняли задержанного, посадили на лавочку, и стали ждать коллег на машине.
В распоряжении «360» оказались кадры с камеры выдеонаблюдения.