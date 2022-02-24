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    24 февраля 2022, 15:54

    Полиция задержала забайкальца, который перевозил марихуану под обшивкой капота автомобиля

    Оксана Лавнюженко

    В поселке Юбилейный Забайкальского края полиция остановила 36-летнего водителя автомобиля Subaru Legacy, у которого под обшивкой капота находилось почти полтора килограмма наркотиков, написал «Царьград».

    Проверить автомобиль стражи порядка решили из-за резкого запаха марихуаны. После вскрытия всех тайных мест в транспортном средстве нашли мешок с наркотиками.

    На жителя Краснокаменского района завели уголовное дело за незаконное хранение марихуаны в крупном размере. Сейчас подозреваемый находится дома под подпиской о невыезде.