Полиция задержала танцевавших на МКАД людей

Сотрудники полиции задержали людей, которые пустились в пляс на МКАДе. На них составлены административные протоколы.

Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве. В ведомстве отметили, что полиция составила протоколы за нарушение ПДД, создавшее помехи в движении машин. А также за управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке.

«В отношении задержанных сотрудниками полиции были составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — добавили в МВД.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором неизвестные люди остановились посередине МКАДА, вышли из машины и накали танцевать. В итоге были перекрыты две полосы.

В прошлом году несколько блогеров перекрыли движение на Новом Арбате. Видео с неспешной прогулкой виновники выложили в соцсети.