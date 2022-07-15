Полиция задержала сотрудника петербургского вуза за получение взятки

В Москве задержали директора методического центра студенческого спорта одного из петербургских вузов за получение взятки. По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, он вступил в сговор с бизнесменом. Об этом написали «Невские новости».

Правоохранители рассказали, что 33-летний сотрудник петербургского вуза, по версии следствия, получил от руководителя частной компании 600 тысяч рублей за заключение контрактов между образовательным учреждением и частной компанией.

По факту получения взятки было заведено уголовное дело. В учебном заведении и по местам проживания нескольких его сотрудников были проведены обыски. Расследование дела продолжается.