Полиция задержала саратовского депутата Бондаренко

Полицейские задержали депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко около здания парламента региона по подозрению в правонарушении в период перед выборами. Об этом он сам рассказал РИА «Новости».

«Час назад меня задержали около здания Саратовской областной думы, ко мне была применена физическая сила, несколько сотрудников полиции очень жестко меня приняли. Было заявление, что якобы два месяца назад я какое-то правонарушение совершил в выборный период», — приводит агентство слова парламентария.

Бондаренко отметил, что попросил полицейских составить протокол. Его отвезли в Заводской районный суд Саратова.

Ранее в Сети разошлось видео, на котором Бондаренко, который баллотировался в региональный парламент по одномандатному округу от КПРФ, на повышенных тонах требует от главы участкового избиркома какие-то документы в период голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова тогда возмутилась из-за такого поведения Бондаренко.