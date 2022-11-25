25 ноября 2022, 16:09
Полиция задержала петербуржца за выращивание в квартире марихуаны
В Санкт-Петербурге полицейские задержали местного жителя, который у себя в квартире на Северном проспекте выращивал марихуану. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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На подозреваемого завели сразу два уголовных дела по статьям «Незаконный оборот наркотиков» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков».
Наркотики
Санкт-Петербург
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