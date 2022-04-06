Полиция задержала наркодилера в Ленинградской области

В Ленинградской области правоохранители нашли у 37-летнего местного жителя полукилограммовый сверток с наркотиками, а также 131 пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Об этом сообщили «Невские новости».

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО отметили, что мужчина закупался наркотиками в интернете, а затем хотел продавать их в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с помощью тайников-закладок.

Проведенная экспертиза показала, что в пакетах находилось синтетическое вещество массой более 555 граммов. В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. На него завели уголовное дело.