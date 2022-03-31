Полиция задержала мужчину с наркотиками во Владимирской области

Во Владимирской области правоохранители задержали 34-летнего водителя такси, который перевозил с собой наркотики. Об этом написали «Владимирские ведомости».

Как уточнили в отделении МВД России по Киржачскому району, машины была остановлена на автозаправке в Киржаче. Во время досмотра стражи порядка обнаружили героин общей массой более 580 граммов. Мужчина планировал сбывать запрещенные вещества с помощью тайников, сообщило РИА ФАН.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.