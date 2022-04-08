Полиция задержала лжегазовиков в Кировской области

В Кировской области жертвами лжегазовиков оказались около 50 человек. Полицейским по факту мошенничества удалось задержать четырех подозреваемых. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Правоохранители выяснили, что компания работала в Кирове с 2019 года. По предварительной информации, сотрудники этой фирмы убеждали жильцов в том, что газовое оборудование в квартирах износилось и требует ремонта.

«Доверившись аферистам, граждане соглашались на работы по замене или ремонту приборов. В зависимости от вида услуг их стоимость варьировалась от четырех до восьми тысяч рублей. При этом их средняя цена на рынке была в несколько раз ниже заявленной», — уточнила Волк.

В ведомстве добавили, что сумма материального ущерба составляет сотни тысяч рублей.