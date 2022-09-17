Неравнодушные люди спасли котов от издевавшегося над ними живодера в Москве | 360°

Эксклюзив 17 сентября 2022, 00:30 Поделиться Telegram

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Viber Неравнодушные люди спасли котов от издевавшегося над ними живодера в Москве Полиция в Москве вычислила с помощью активистов мучившего кошек живодера Pxhere.com

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Юный москвич издевался над кошками, снимая процесс на видео. Ролики он выкладывал в Сеть. Бдительные пользователи вычислили парня. Активисты пришли к дому юноши и вызвали полицию. Сейчас коты спасены, а на месте работают правоохранители. Одна из принимавших участие в спасении котов девушка по имени Виктория рассказала «360» о произошедшем.

По словам Виктории, она не волонтер, а обычная девушка, которая увидев новость об издевательствах над животными, решила помочь.

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На одном из блогерских каналов появилось видео с издевательствами над котом. Автор канала призвал людей собраться на операцию по спасению животного. Пользователи по видео вычислили адрес, где все происходит и собрались у этого дома.

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Виктория была на месте около 18:00. Тогда там было всего 2-3 человека. Потом пришла группа молодых ребят, которые стали общаться с соседями и узнали номер телефона матери подростка, издевавшегося над котами, вызвали полицию. Тем временем к месту подтягивались неравнодушные люди. По словам девушки, у подъезда собралось около 60 человек.

Приехавшие на место полицейские вывели всех людей из подъезда, осталась только собеседница «360» и еще одна девушка. Как оказалось, в квартире находилась и мать издевавшегося над котом подростка.

«Участковый смог заставить ее открыть дверь, вошел с переносками, вышел, мы схватили этих котов и просто убежали», — рассказала Виктория.

Девушка предположила, что у жильцов квартиры «явно психические проблемы». Соседи рассказали активистам о постоянных криках, доносящихся из квартиры, по поводу видео с издевательствами над животным мать подростка ответила фразой: «Не хотите смотреть, не смотрите», рассказала собеседница «360». Также девушка добавила, что женщина долго кричала на полицейских.

В момент, когда юный живодер узнал, что о нем и его действиях стало известно, он стал угрожать жестоким насилием над котом, также грозился выбросить животное с балкона, рассказала Виктория. Поэтому активисты разделились на две группы: одна осталась около квартиры, другая — вышла на улицу под окна подростка, чтобы в случае чего поймать кота. Но угрозы оказались пустыми.

«В момент, когда мы приехали, он ничего с котами не делал. Есть старые травмы. В ходе посещения клиники мы это узнали <…> коты в очень сильном стрессе», — рассказала Виктория. Она забрала к себе двух спасенных котов.

Сейчас животных лечат, социализируют и откармливают. Одного кота девушка точно оставит у себя. Второго — несколько месяцев также будет держать у себя, и в случае, если он не приживется, то тогда будет искать ему новый дом и любящих хозяев. Сама Виктория надеется, что и второго кота получится оставить.

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