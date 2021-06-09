Полиция задержала гонщика после дрифта на Дворцовой площади в Петербурге

Водителя Mercedes, который устроил экстремальный заезд на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, задержала полиция. Он оштрафован, а его иномарка изъята.

Любителем дрифта оказался 28-летний уроженец одного из закавказских государств. В ведомстве отметили, что на машине гонщика есть признаки перебивки идентификационных номеров. Сейчас Mercedes находится на спецстоянке для проведения экспертизы, сообщил ТАСС.

Экстремальный заезд мужчина устроил вечером 8 июня. Он успел сделать несколько опасных маневров, когда на Дворцовой площади находилось много людей. Никто из них не пострадал. После гонщик попытался скрыться. Но у дома 18 по Невскому проспекту его задержали правоохранители.

Нарушитель получил несколько административных протоколов. По его словам, в Санкт-Петербурге он владеет магазином, а заезд ему был нужен, чтобы провести тест-драйв машины, которую он забрал из сервиса.

При проверке полиция установила, что это уже далеко не первый случай, когда задержанный игнорирует правила дорожного движения. Ранее его уже привлекали к ответственности за пьяную езду.